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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:43:56 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042611 0,26
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068724 0,21
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011055 0,21
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030640 0,20
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020688 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033835 0,29
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,051403 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019041 0,82
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,019228 0,54
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017633 0,50
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013468 0,42
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021015 0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012665 0,21
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,020278 0,13
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028251 0,12
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,039891 0,12
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024382 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,040674 0,77
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024854 0,75
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038724 0,74
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040371 0,74
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042129 0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067043 0,03
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026779 0,01
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063307 0,01
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023337 0,01
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061369 0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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