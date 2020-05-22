BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,081246
|1,11
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,080771
|1,09
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,116615
|1,05
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,042663
|1,03
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,058194
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016844
|0,18
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014702
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,023617
|0,75
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,125553
|0,64
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,024498
|0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,038248
|0,55
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,129778
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017321
|0,93
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018041
|0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018180
|0,93
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,017619
|0,92
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017868
|0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026492
|0,57
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,037673
|0,47
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,023743
|0,17
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024517
|0,17
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019946
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061130
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021996
|0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025778
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029545
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066759
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)