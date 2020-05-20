BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,059396
|0,52
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076854
|0,48
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,039294
|0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,023599
|0,32
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,098351
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016743
|0,74
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014707
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,023446
|2,72
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,037973
|2,30
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,098616
|2,26
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,113745
|2,26
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,128820
|2,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017113
|1,97
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,030295
|1,71
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,064685
|1,46
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,081758
|1,43
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,094717
|1,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,025636
|2,05
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,017797
|2,02
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,037323
|1,66
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026231
|1,64
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,030663
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,038068
|1,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041963
|1,23
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025242
|1,21
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041423
|1,20
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,040567
|1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029528
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026661
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066724
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,067710
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061099
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)