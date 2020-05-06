BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,075090
|1,28
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,113451
|1,26
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,100193
|1,25
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,076992
|1,20
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,114608
|1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014702
|0,63
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016599
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034925
|2,54
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030569
|1,39
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031418
|1,22
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073497
|1,09
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023594
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,135591
|2,01
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,094112
|1,98
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,075361
|1,96
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,026510
|1,36
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,017137
|1,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016407
|1,45
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023608
|1,44
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,024779
|0,72
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,029517
|0,68
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,022681
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,042944
|0,28
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,039895
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041726
|0,28
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041165
|0,28
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,044523
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029446
|0,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060928
|0,02
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066655
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066813
|0,02
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,062826
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)