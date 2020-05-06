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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:52:14 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075090 1,28
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,113451 1,26
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,100193 1,25
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076992 1,20
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,114608 1,20
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014702 0,63
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016599 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034925 2,54
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030569 1,39
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031418 1,22
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073497 1,09
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023594 0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,135591 2,01
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,094112 1,98
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,075361 1,96
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026510 1,36
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017137 1,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016407 1,45
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023608 1,44
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,024779 0,72
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,029517 0,68
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,022681 0,58
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042944 0,28
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,039895 0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041726 0,28
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041165 0,28
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,044523 0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029446 0,02
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060928 0,02
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066655 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,066813 0,02
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062826 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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