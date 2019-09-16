BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,082259 -1,53 BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,061177 -1,53 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF 0,063165 -1,52 Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,094621 -1,42 Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,093601 -1,42 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,013433 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,015378 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C.Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031892 -0,78 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037485 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109394 -1,16 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060466 -1,06 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,074443 -1,01 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,033077 -0,77 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF 0,075355 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020488 -1,08 Garanti Em. Hay. Katılım Değ.EYF 0,023291 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF 0,028432 -1,12 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017837 -1,11 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028173 -1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029576 -1,11 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,029603 -1,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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