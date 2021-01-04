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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:58:37 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,033589-0,55
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,055259-0,48
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,032094-0,24
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,035490-0,18
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,025984-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020101-0,37
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF0,019244-0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,029622-0,04
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF0,021484-0,03
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,021090-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,063971-0,09
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,020599-0,09
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018318-0,03
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,026729-0,02
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,045051-0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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