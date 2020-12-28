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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:32:33 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,073092-0,88
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,055932-0,88
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,098219-0,87
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,075616-0,86
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,041851-0,85
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017907-0,24
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,021122-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,044276-0,76
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,051281-0,73
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,049982-0,62
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,052240-0,28
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,025197-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,074792-0,68
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,183130-0,65
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,129084-0,65
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,102148-0,65
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,112442-0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028459-0,86
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,048943-1,44
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,048000-1,40
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,052915-1,05
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,047747-0,96
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,046733-0,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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