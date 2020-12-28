BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,073092
|-0,88
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,055932
|-0,88
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,098219
|-0,87
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,075616
|-0,86
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041851
|-0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017907
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,021122
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044276
|-0,76
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051281
|-0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,049982
|-0,62
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,052240
|-0,28
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025197
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074792
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,183130
|-0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,129084
|-0,65
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,102148
|-0,65
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,112442
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028459
|-0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048943
|-1,44
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048000
|-1,40
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,052915
|-1,05
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,047747
|-0,96
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,046733
|-0,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)