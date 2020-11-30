  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:46:56 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,097284-0,95
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,093774-0,90
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,073691-0,87
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,053454-0,82
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,101941-0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017550-0,67
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,020483-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,076065-2,33
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,046497-1,60
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,082623-1,31
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,023782-1,12
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,029140-1,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032610-0,83
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,034421-0,81
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,015099-0,80
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,111063-0,78
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,127347-0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029110-1,19
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,027781-0,58
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,058315-0,54
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,040945-0,52
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,013546-0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,048948-1,32
HEM Altın Katılım EYF0,029846-1,24
VEM Altın Katılım EYF0,050746-1,24
ZEM Altın Katılım EYF0,048719-1,23
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,047490-1,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...
Gündem

Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...

Konya Emniyet Müdürlüğü’nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınanlardan Ayşe Dırla, Kadir Şeker’..
Koronavirüse yakalanmış hamile kadından doğan bebek şaşırttı!
Dünya

Koronavirüse yakalanmış hamile kadından doğan bebek şaşırttı!

Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespi..
Trump yönetiminin Katar planı ortaya çıktı
Dünya

Trump yönetiminin Katar planı ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in, Riyad ile Doha yönetimleri arasındaki gerginliği dü..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay