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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:15:18 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,045233 -0,16
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,094042 -0,15
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,100879 -0,15
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,066328 -0,14
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,092065 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016108 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043370 -0,53
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056667 -0,05
ZEM Hisse Senedi EYF 0,020848 0,00
VEM Hisse Senedi EYF 0,078619 0,00
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030553 -1,48
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,160484 -1,37
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089232 -1,35
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112335 -1,32
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,098355 -0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027341 -0,28
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025306 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015331 -0,29
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048786 -0,29
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030283 -0,29
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048657 -0,29
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053585 -0,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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