BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,024412
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,032558
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF
|0,023064
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014474
|-0,24
|Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,024100
|-0,22
|Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF
|0,021870
|-0,21
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,020212
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,028647
|-0,61
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020556
|-0,32
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012973
|-0,10
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025126
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016049
|-0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049870
|-0,17
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015196
|-0,17
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030012
|-0,17
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048223
|-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)