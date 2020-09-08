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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:23:43 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF 0,024412 -0,09
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032558 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,023064 -0,41
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014474 -0,24
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,024100 -0,22
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,021870 -0,21
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,020212 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028647 -0,61
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,020556 -0,32
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012973 -0,10
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025126 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016049 -0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049870 -0,17
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015196 -0,17
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030012 -0,17
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048223 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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