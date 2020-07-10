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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-10 15:26:33 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042211 -0,27
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020556 -0,27
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068207 -0,25
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031243 -0,25
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030392 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017956 -0,78
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015550 -0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,039773 -3,18
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088711 -2,91
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069107 -2,48
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,139873 -2,36
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,080458 -2,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018728 -2,45
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019596 -1,93
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,025862 -1,91
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023569 -1,77
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,082229 -1,60
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019718 -2,53
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028406 -2,52
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,042446 -1,94
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029844 -1,92
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025073 -0,94

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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