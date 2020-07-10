BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042211
|-0,27
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020556
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068207
|-0,25
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,031243
|-0,25
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030392
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017956
|-0,78
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015550
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,039773
|-3,18
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088711
|-2,91
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,069107
|-2,48
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,139873
|-2,36
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,080458
|-2,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018728
|-2,45
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019596
|-1,93
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,025862
|-1,91
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023569
|-1,77
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,082229
|-1,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019718
|-2,53
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028406
|-2,52
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,042446
|-1,94
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029844
|-1,92
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025073
|-0,94
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)