BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|664,175940
|-0,61
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,050466
|-0,55
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,574943
|-0,52
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,776608
|-0,51
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,434505
|-0,48
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,068596
|-0,75
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034566
|-0,63
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028475
|-0,39
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,719763
|-0,20
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,939510
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026232
|-1,87
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|91,415490
|-0,78
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,052941
|-0,41
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|14,503215
|-0,40
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,081185
|-0,40
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,146907
|-0,86
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,087960
|-0,28
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,022670
|-0,12
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,977623
|-0,09
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,019567
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,997590
|-0,84
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024903
|-0,75
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,608611
|-0,71
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,815773
|-0,62
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,189581
|-0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)