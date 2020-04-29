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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

2020-04-29 15:02:30 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,023506 -0,07
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063035 -0,05
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032615 -0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020561 -0,01
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071588 0,00
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016640 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047647 -1,44
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031609 -1,09
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,060480 -0,83
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018847 -0,78
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,054820 -0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,064136 -0,54
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,019611 -0,38
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,072734 -0,38
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,028049 -0,37
AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,070303 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013512 -0,76
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012736 -0,38
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024994 -0,37
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040167 -0,37
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041542 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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