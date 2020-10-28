BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041520
|-0,51
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010782
|-0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036011
|-0,46
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,029911
|-0,41
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,048154
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018759
|-0,69
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018668
|-0,65
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,020397
|-0,65
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019753
|-0,61
|HEM Katkı EYF
|0,017825
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013006
|-0,06
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016279
|-0,06
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018895
|-0,05
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,026466
|-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)