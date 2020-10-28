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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:01:53 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041520 -0,51
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010782 -0,48
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036011 -0,46
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029911 -0,41
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048154 -0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018759 -0,69
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018668 -0,65
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,020397 -0,65
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019753 -0,61
HEM Katkı EYF 0,017825 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013006 -0,06
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016279 -0,06
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018895 -0,05
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,026466 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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