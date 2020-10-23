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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:06:09 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,132090 -0,93
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,133183 -0,93
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116553 -0,90
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,070952 -0,89
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087515 -0,87
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016933 -0,45
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019317 -0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082307 -2,10
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082459 -2,09
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025852 -1,91
VEM Hisse Senedi EYF 0,085238 -1,83
HEM Hisse Senedi EYF 0,021838 -1,82
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019716 -1,61
VEM Dinamik Değişken EYF 0,065728 -1,46
HEM Dinamik Değişken EYF 0,022467 -1,46
ZEM Değişken EYF 0,022886 -1,30
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,072189 -1,21
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016469 -0,22
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,026694 -0,10
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018952 -0,08
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028772 -0,08
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019483 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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