  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:59:27 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010860 -0,31
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041868 -0,28
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020115 -0,27
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050569 -0,27
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068268 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,028412 -2,02
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,057867 -0,89
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014575 -0,74
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019372 -0,33
HEM Katkı EYF 0,018207 -0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013023 -0,01
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026093 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049996 -0,91
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051848 -0,89
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016550 -0,89
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048907 -0,89
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049890 -0,88
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070675 -0,02
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069074 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmen ilan edildi... Türkiye'den Karadeniz'de NOTAM kararı!
Gündem

Resmen ilan edildi... Türkiye'den Karadeniz'de NOTAM kararı!

Türkiye Karadeniz’de Sinop ve Ordu açıklarında füze atışları yapacağını belirterek Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve denizciler için seyir Du..
Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü
Dünya

Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü duyurdu.
Yunan tehdit etti, ABD ve Almanya destekledi! 'Hesaplanmış saldırı'
Gündem

Yunan tehdit etti, ABD ve Almanya destekledi! 'Hesaplanmış saldırı'

Oruç Reis gemisinin Navtex ilan edilerek tekrar göreve gitmesinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias “Türkiye gemiyi çekene kadar ..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay