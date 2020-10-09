BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010890
|-0,39
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030181
|-0,34
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068294
|-0,33
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020133
|-0,33
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051969
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,027250
|-0,45
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,137834
|-0,43
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,040915
|-0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079433
|-0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,079542
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019018
|-0,72
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018326
|-0,69
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019106
|-0,68
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019029
|-0,67
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019708
|-0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,026234
|-0,13
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030685
|-0,07
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,033458
|-0,06
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021303
|-0,06
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020938
|-0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)