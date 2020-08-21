BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,082724
|-1,41
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,085819
|-1,38
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,048504
|-1,10
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,096977
|-1,00
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,090373
|-0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015820
|-0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042424
|-3,01
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036634
|-1,54
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056516
|-0,22
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029709
|-0,05
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,126020
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,067301
|-1,03
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,096260
|-1,01
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,030216
|-0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,110378
|-0,66
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,087980
|-0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026367
|-0,70
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018047
|-0,45
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029068
|-0,44
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025602
|-0,40
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025280
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029584
|-3,53
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,046969
|-3,52
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047537
|-3,52
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015000
|-3,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049180
|-3,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024550
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)