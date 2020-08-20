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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:42:47 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,068800 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037206 -0,77
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043740 -0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014081 -1,29
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,020930 -0,08
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,016294 -0,06
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030442 -0,03
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,073516 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013114 -0,32
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026554 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050403 -1,00
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030855 -0,93
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016392 -0,91
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052367 -0,88
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,050265 -0,85
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062185 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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