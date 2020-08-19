BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,088525
|-0,16
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,127550
|-0,11
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,046826
|-0,11
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,043481
|-0,09
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,124090
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,011327
|-0,49
|Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF
|0,022172
|-0,38
|Cigna Finans Em. Ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,010695
|-0,26
|BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF
|0,013817
|-0,24
|Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF
|0,023272
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026126
|-0,41
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026624
|-0,33
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013444
|-0,25
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,024529
|-0,24
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,020847
|-0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)