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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:17:34 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,088525 -0,16
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,127550 -0,11
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,046826 -0,11
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,043481 -0,09
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,124090 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,011327 -0,49
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,022172 -0,38
Cigna Finans Em. Ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010695 -0,26
BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,013817 -0,24
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,023272 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026126 -0,41
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026624 -0,33
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013444 -0,25
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024529 -0,24
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,020847 -0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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