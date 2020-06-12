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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:44:36 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,078673 -1,16
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076602 -1,15
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,115913 -1,15
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117075 -1,15
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102284 -1,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015160 -0,22
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017390 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031806 -4,41
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037199 -3,93
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024702 -0,68
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026785 -0,55
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040220 -0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,061718 -2,37
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,087322 -1,60
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,142820 -0,86
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,079297 -0,83
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,099556 -0,80
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024749 -0,21
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023993 -0,19
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015511 -0,11
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020359 -0,05
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018535 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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