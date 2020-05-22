BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030099
|-0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,031562
|-0,20
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,062768
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,077801
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,023708
|-0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,014831
|-0,13
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,017073
|-0,13
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,024403
|-0,11
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,019452
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,017860
|-0,31
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,025728
|-0,27
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,023045
|-0,22
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,024673
|-0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,030754
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,039000
|-0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,039934
|-0,14
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040667
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,042336
|-0,13
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,013375
|-0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)