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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:54:05 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076134 -0,15
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048064 -0,15
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042104 -0,14
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067823 -0,14
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010958 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022420 -0,47
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,058149 -0,39
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,124458 -0,39
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,109898 -0,39
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,095262 -0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018803 -0,22
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019395 -0,20
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018905 -0,17
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018939 -0,17
BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF 0,018953 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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