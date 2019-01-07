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BES’te bir ileri bir geri

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) otomatik katılımla dahil edilmesi gereken 5.7 milyon kişinin girişleri 2020’ye ertelendi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:53
BES’te bir ileri bir geri

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı değişiklikle Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) otomatik katılımla dahil edilmesi gereken 5.7 milyon kişinin girişleri 2020’ye ertelendi. 2019’un ocak ayında sisteme girecek 5-9 çalışanı olan işletmelerdeki 2 milyon kişiye, özel sandıklardaki 150 bin çalışan da eklendi. Kayıtlara göre 2017 yılında, 45 yaş altındaki 9.1 milyon çalışan sisteme dahil edildi. Ancak kısa sürede bunlardan 5.6 milyonu sistemden ayrıldı. İki yıl içinde toplam 12 milyondan fazla çalışan işverenleri tarafından otomatik BES’e dahil edildi, bunların da 7 milyonu çıktı, 5 milyonu ise hâlâ sistemde yer alıp tasarruf ediyor.

Maaştan kesinti yapılacak

5 ila 9 çalışanı olan ve sayıları 400 bini bulan küçük işletmelerde çalışanlardan 45 yaşın altında olanlar bu ay itibariyle otomatik BES’e giriş yaptı. Ocak ayının sonunda çalışanların maaşlarından otomatik BES için kesinti yapılacak.

Yeni fırsat tanınıyor

Daha önce BES’e dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanlar, 3 yıl içinde bir defalığına otomatik BES’e tekrar dahil edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi isterse bir yıl azaltmaya ve 5 yıla kadar artırmaya yetkili olacak. Sistemden ayrılanlar 2020’nin sonuna kadar işverenleri tarafından otomatik olarak yeniden sisteme alınacak. 2018’de sistemden çıkan 2.9 milyon çalışan da 2021 yılına kadar sisteme yeniden giriş yapacak. Otomatik BES’e dahil edilmiş ancak çıkmış olanlar 3 yıl içinde bir defalığına olmak üzere otomatik BES’e tekrar dahil edilecek. 2017’de sistemden çıkanlar 2020’nin sonuna kadar, 2018’de çıkanlar ise 2021’nin sonuna kadar yeniden sisteme girecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:53
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)
  3. BES
  4. otomatik BES

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