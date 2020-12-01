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Dünya Beşşar Esed'in cinayet işleyen kuzeni cezası bitmeden hapisten çıkarıldı
Dünya

Beşşar Esed'in cinayet işleyen kuzeni cezası bitmeden hapisten çıkarıldı

Suriye rejiminin başındaki Beşşar Esed'in kuzeni Süleyman Esed, trafikte tartıştığı tuğgeneral rütbesindeki askeri öldürmekten aldığı 20 yıllık cezayı tamamlamadan hapisten çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:09:00 -
Beşşar Esed'in cinayet işleyen kuzeni cezası bitmeden hapisten çıkarıldı

Suriye basınında yer alan haberde, Beşar Esad'ın amcasının oğlu Süleyman Esad'ın Tuğgeneral Hasan el-Şeyh'i öldürdüğü için 20 yıllık cezasının 5. yılında serbest bırakıldığı belirtildi.

Haberde, halkın Süleyman Esad'ın cezaevinden çıkmasına tepki gösterdiği belirtiliyor.

Süleyman Esad, Lazkiye kentinde 5 yıl önce trafikte tartıştığı Tuğgeneral Hasan el-Şeyh'i ateşli silahla öldürdü.

Cinayetin işlendiği Lazkiye kentinde yaşayan vatandaşlar, Süleyman Esed'in idam cezasına çarptırılmasını istedi.

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