Besni'de sağanak ve sis geçit vermiyor! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü!
Adıyaman’ın Besni ilçesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından adeta teslim oldu. Gün boyu aralıklarla devam eden şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, akşam saatlerinde bastıran yoğun sis ilçede ulaşımı durma noktasına getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından ilçede gün boyunca aralıklarla şiddetli sağanak yağış görüldü. Akşam saatlerinde ise özellikle yüksek kesimlerde yoğun sis oluştu. Sis nedeniyle özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere, bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşarken, yetkililer dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.