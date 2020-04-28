  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Besni’de çatı yangını büyümeden söndürüldü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, iki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

2020-04-28 11:07:10 -
Besni’de çatı yangını büyümeden söndürüldü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, iki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın öğlenden sonra, Besni İlçesi Dumlupınar Mahallesi Özler Obasında bulunan Bekir Ertaş adlı şahsa ait olan iki katlı evin çatısında çıktı. Evde tek başına kaldığı öğrenilen çocuğun ateş yakması sonucunda çatıda bulunan ve kullanılmayan eşyaların bulunduğu deponun alev almasına neden oldu. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale bulunarak yangını büyümeden söndürdü. Evin çatısında bulunan depo ise kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı