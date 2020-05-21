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Besni’de berber ve kuaförleri korona virüs testi yapıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki berber, güzellik merkezi ve kuaför salonlarında iş yeri sahipleri ile personeline korona virüs testi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:31:10 -
Besni’de berber ve kuaförleri korona virüs testi yapıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki berber, güzellik merkezi ve kuaför salonlarında iş yeri sahipleri ile personeline korona virüs testi yapıldı.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan berber, güzellik merkezi ve kuaförler faaliyetlerine başladı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından belirlenen planlama dahilinde iş yeri sahipleri ile personeline Besni Devlet Hastanesi’nde yapılan korona virüs test sonuçları belli oldu. Toplam 99 kişiye yapılan test sonuçlarının hepsi negatif çıktı.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, "Bizler her zaman esnafımızın yanındayız. Esnafımızın sağlığı ve huzuru için elimizden geleni yapıyoruz. Berber esnafımıza yaptırmış olduğumuz toplam 99 korona virüsü testinin tamamı çok şükür negatif çıktı ve bir tehdit görülmedi. Esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan isteğimiz toplum sağlığı için tedbirleri elden bırakmamaları. Temizliğe en üst düzeyde özen göstermek ve riski en az seviyeye indirmek için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.


Berber esnafı ise Besni Esnaf Odası Başkanı Hayati İşitmen’e, İlçe Sağlık Müdürü Abdurrahman Arpacı’ya ve Besni Devlet Hastanesine yapılan virüs testinden dolayı teşekkür etti.

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