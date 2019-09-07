Besni’de anız yangını Adıyaman’ın Besni ilçesinde çıkan anız yangınları korkuttu.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde çıkan anız yangınları korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi’nde Korupınar Mahallesi, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi ve Ali Erdemoğlu Mahallesinde bulunan boş arazilerde anız yangını meydana geldi. Korku ve 3 mahallede çıkan anız yangınları korku ve paniğe neden olurken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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