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Yerel Besni Belediyesi istihdama önem veriyor
Yerel

Besni Belediyesi istihdama önem veriyor

Yeniakit Publisher
2023-09-28 17:53:00 -
Besni Belediyesi istihdama önem veriyor

Hizmet alanda bir çok işlere imza atan Besni Belediyesi olarak diyoruz ki: "Belediyecilik Sadece yol ve kaldırım yapmaktan ibaret değildir. Vatandaşlarımıza istihdam alanları oluşturarak onlora aş ve ekmek olabilmektir .Bu yüzden Besnimize yatırımlar yapmaya devam ediyoruz...

Besni Belediye Başkanımız Sayın Emre önderliğinde 600 gencimize iş imkanı Sağlayacak Tekstil Kent Projesini" hayata geçiriyoruz.

Belediye başkanı Emre bu projenin ilçemize kazandirilmasinda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Reccep Tayyip ERDOGANA ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi bir borç biliyorum ve Besnim iyi ve güzel her hizmete layıktır dedi.


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