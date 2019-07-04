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Beslenmeniz kronik ağrılarınızla alakalı olabilir

Op.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:39
Beslenmeniz kronik ağrılarınızla alakalı olabilir

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, beslenmenin kronik ağrılara neden olabileceğini söyledi.


Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Hasta gruplarının pek çoğunda günler, haftalar, aylar ve hatta yıllarca süren kronik ağrı şikayetleri görüyoruz . Bu ağrılar kişilerde yaşam kalitesinde ciddi düşüşlere neden olmakta, mutsuzluk, yorgunluk, isteksizlik gibi pek çok olumsuz ruh halini bir arada tutmaktadır.Ağrı tedavisinde hastalar ağrılarını rahatlatmak için bir çok tedavi denerler,doğru tedavi ise ağrıların ardındaki sebebi bulabilmekten geçiyor” dedi.


Kronik inflamasyon süreci(Sızdıran Bağırsak) ‘a sebep olmakta ve bağırsaktan sızan patojenler sağlıklı hücrelere yerleşerek immün sistemin bu hücrelere saldırmasına bağlı olmakta olduğunu ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, “Artirit, fibromiyalji, baş ağrıları ve migrenler bu şekilde oluşturmaktadır. Bazı besin grupları bu süreci tetiklemektedir ki bunlar; Yani inflamasyonu arttırıak bir takım besinler var ve bunları fazla tükettiğimizde ağrıları tetikleme olasılıklarının olduğunu unutmamalıyız. Süt ve Süt Ürünleri; süt içeriğindeki laktoz ve kazein nedeniyle sızdıran bağırsağı tetiklemek bu nedenle de ağrılara sebep olabilmektedir. Soya Sütü; soya içerisindeki phytic asit, bağırsak duvarını tahrip ederek emilimi azaltmakta ve sızdıran bağırsaği tetikleyerek ağrı oluşumuna neden olmaktadır. Gluten, Alkol, Kırmızı Et, Şeker, İşlenmiş Yiyecekler ve Omega 6 İçeren Yağlar; inflamasyonu tetikliyor oluşu nedeniyle ağrı merkanizmasında etkili olmaktadır. Daha az inflamasyoniçin omega 6 yı azaltıp omega3 ü hayatınıza sokmanız gerekmektedir. Kafein; tüketiminin özellikle migren ağrıları ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Migren hastaları ani migren ataklarında kafein tüketiminizi sınırlandırın” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:39
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