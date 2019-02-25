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Beslenmede efsaneler ve gerçekler

Diyetisyen Ferdi Öztürk,sağlıklı beslenme ile ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar konusunda uyardı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:04
Beslenmede efsaneler ve gerçekler

Diyetisyen Ferdi Öztürk,sağlıklı beslenme ile ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar konusunda uyardı.


Yumurta yeme! Kolesterolün yükselir!


Özel Asya Hastanesi Diyetisyen Ferdi Öztürk, yumurtanın yıllardır kolesterolü yüksek beslenmenin sembolü olarak kabul edilmiş ve tüketimi kardiyovasküler sağlık açısından tartışma konusu olduğunu belirterek, “Yapılan çalışmalar günde 1 yumurta tüketen kişilerde serumda ki toplam kolesterol, LDL kolesterol ,HDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinin etkilenmediğini bildirmiştir. Yumurta kolesterolü ile kan kolesterolü arasında kesin bir ilişki bulunmadığından Amerikan Kalp Birliği tarafından kolesterol alımının <300 mg olması durumda insanların günde 1 yumurta tüketmesinde bir sakınca görmemiştir. Kolesterol artışına sebep olur düşüncesiyle bugün istenen seviyede olmayan yumurta tüketimi insan beslenmesi açısından son derece önemlidir” diye konuştu.


Sabahları aç karnına sirke veya limonlu su içmek zayıflatır!


Diyetisyen Ferdi Öztürk, aç karnına limonlu su içmek veya sirkeli su içmek zayıflatır görüşü toplumuzda maalesef çok yaygın fakat en büyük efsanelerden biri olduğunu belirterek “Zayıflatıcı etkisi olduğuna dair bilimsel hiçbir dayanağı yoktur. Bağışıklık sistemini güçlendirip güne zinde başlamanıza yardımcı olur fakat zayıflatmaz” diye konuştu.


18.00’dan sonra yemek yemek şişmanlatır!


Akşam yemek yeme saatinin tamamen kişinin yaşam tarzı, iş saatleri, uyku düzeni ile alakalı olduğunu anlatan Diyetisyen Ferdi Öztürk, “Gece vardiyasında çalışan veya geç kalkıp geç uyuyan bir insan için akşam 18.00’dan sonra bir şey yeme demek doğru değildir. Örnek verecek olursak eğer birey gece 4.00 da uyuyorsa en son 00.00-01.00 arası bir şey yemelidir. Önemli olankişinin yatmadan 3-4 saat önce yemekle ilişkisini kesmesi, midesini dinlendirmesi ve yatana kadar su tüketimini ihmal etmemesidir” dedi.


Sıcak su içmek yağları yakar!


Diyetisyen Ferdi Öztürk, yağ yakımı için sabah aç karnına sıcak su içmenin yanlış bir inanış olduğunu ifade ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü;


“İdeali oda sıcaklığında su içmektir. Yani ne soğuk ne sıcak.Su tüketimi yağ yakımını hızlandırır fakat bunun için sıcak su içmenize gerek yoktur.


İdrar söktürücü veya müshiller zayıflatır!


İdrar söktürücü yani diüretik ilaçlarlaveya ağızdan alınan laksatif (bağırsak yumuşatıcı ,ishal yapan) ilaçlarla sağladığınız ağırlık kayıpları sadece sudur, yağ değildir. Bu yüzden geçici bir ağırlık azalışı sağlayabilir fakat yalancı kilo azalması dediğimiz durumdur. Ayrıca zayıflama amacı ile bu ilaçları kullanmak potasyum ve su kaybına sebep olarak sizi hasta eder.


Light ürünler zayıflatır!


Zayıflamak için sık sık tüketilen light ürünler tam tersine kilo almanıza sebep olabilir. Light ürün demek yağı veya şekeri azaltılmış kalorisi normal ürünlere göre daha düşük ürün demektir.Fakat kalorisizdir anlamına gelmemektedir. Bu yüzdenkraker veya bisküvi light diye istediğim kadar yiyebilirim zararı olmaz düşüncesi yanlıştır.”

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:04
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