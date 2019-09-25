Beslenme ve Diyet Uzmanı Kevser Akgül: Çocuklarınızı okula kahvaltısız göndermeyin

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Kevser Akgül, çocukların okula gitmeden önce mutlaka kahvaltı yapmaları konusunda velileri uyardı.

“Sağlıklı ve dengeli beslenme okul başarılarını etkiliyor”

Okula giden çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kevser Akgül, “Okul çağındaki çocukların yeterli ve dengeli beslenmeleri, sağlıklı büyüme ile gelişimlerinin yanı sıra okul başarıları için de çok önemli bir etkendir.” şeklinde konuştu.

“Kahvaltısız okula giden çocuklarda dikkat eksikliği sorunu olabilir”

Okula gitmeden önce çocukların mutlaka kahvaltı yapmaları gerektiğine dikkat çeken Kevser Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlkokul çağındaki çocuklarda en önemli öğün kahvaltıdır. Vücudun gereksinim duyduğu en önemli besin kaynakları sabah yapılan kahvaltılarla karşılanabiliyor. Sabah kahvaltı yapmadan giden çocukların zihinsel faaliyetlerinde azalma, dikkat eksikliği gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.”

“En azından her gün 1 adet yumurta yemelerini sağlayın”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Kevser Akgül, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ebeveynlerimize ısrarla ve önemle çocuklarını kahvaltı yapmadan göndermemelerini tavsiye ediyorum. Beslenme düzeninde yaşanan aksamalar, yetersiz ve dengesiz besin tüketimi, çocuklarda dikkat ve algılama düzeyinde eksikliğe, öğrenme güçlüğüne neden olur. Gelişim geriliğinin yanında obezite, demir eksikliği anemisi, raşitizm ve diş çürükleri de çocukluk çağındaki beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak çok sık görülen sağlık sorunlarındandır. Özellikle büyüme ve gelişmede çok önemli rol oynayan proteinli besinleri almasına dikkat edin. Örneğin önemli bir protein kaynağı olan yumurta çocuğun zihnini açarak derslerinde daha başarılı olmasını sağlıyor. Yumurta aynı zamanda büyüme ve gelişmede oldukça etkin olan demir açısından da çok zengin bir besin. Bu nedenle, alerjisi yoksa çocuğunuzun her gün veya gün aşırı 1 adet yumurta yemesini sağlayın. Mümkün olduğunca çocuklarınızın, süt ve süt ürünleri, ceviz ve fındık gibi besinler tüketmelerini sağlayın.”