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Gıda Beslenme için kakaolu pankek tarifi | Nefis pankek nasıl yapılır?
Gıda

Beslenme için kakaolu pankek tarifi | Nefis pankek nasıl yapılır?

Annelerin büyük bölümü her gün çocukları için beslenme çantalarına uygun tarifler arıyor. Peki, pankek nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-10-18 09:25:00 -
Beslenme için kakaolu pankek tarifi | Nefis pankek nasıl yapılır?

Anneler günün büyük kısmını ne pişireceğini düşünerek geçiriyor. Bir de okul çağında çocuğu olanlar ayrıca 'Beslenmeye ne hazırlasam?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, pankek nasıl yapılır?

Beslenme için kakaolu pankek tarifi

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı kakao
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • Çeyrek çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı vanilya

Nefis pankek nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın.

Şeker eriyince karışıma süt ve yağı ekleyin.

Sonrasında kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu ilave edin.

Pankek hamurunu güzelce karıştırın.

Pankekleri tost makinası, waffle makinası ya da tavada yağsız olarak pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun. 

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