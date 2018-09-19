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Beslenme alışkanlığınız uykusuzluğu tetikliyor mu ?

Diyetisyen Baştürk beslenme alışkanlığı hakkında makale kaleme aldı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 13:43
Beslenme alışkanlığınız uykusuzluğu tetikliyor mu ?

Diyetisyen Şehide Baştürk'ün kaleme aldığı o yazı;

Beslenme alışkanlığınız uykusuzluğu tetikliyor mu ?

Uyku dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu  olarak bilinen günlük hayatımızın içerisinde olan  beslenme ve üreme ihtiyacı gibi fizyolojik bir olaydır. İnsan yaşamının yarısından fazlasını uykuda geçirir bu sebeple uyku kalitesi yaşam kalitesini de etkiler. Uyku süresi yaşamın bazı dönemlerinde (gebelik, ergenlik, yaşlılık vb.) değişmekle birlikte uykuyu direkt etkileyen çevresel veya genetik faktörler de bulunmaktadır.

Beslenmeniz Uykunuzu Etkiliyor ?

Diyet içeriğine ve spesifik diyet bileşenlerine odaklanıldığında, uyku süresini, kalitesini ve davranışlarını etkilediği gösterilmiştir.

2017 yılında harward üniversitesinde yapılan bir arştırma da gün içinde yenilen besinlerin içeriği düşük lif, yüksek doymuş yağ ve şekerden oluşuyorsa ,uykuya dalma sürelerinin geciktiği gözlenmiştir.

Sakatatlar, salam sosis sucuk gibi işlenmiş ürünler,kuyrukyağı,iç yağ tere yağ ,kurabiye, poğaça ,krema vb. yüksek doymuş yağ içeriği yüksektir.Bu besinler yerine zeytinyağı gibi bitkisel yağlar günlük beslenmemizde yer almalıdır.Günlük 3-5 porsiyon sebze meyve tüketimi hem lif alımınızı hem de gerekli vitamin ve mineral ihtiyacın karşılanmasında yeterlidir.

 Yüksek karbonhidratlı ve düşük yağlı bir diyet içeriği düşük uyku kalitesine sebep olmuştur .Protein ve karbonhidrattan eksik beslenme  uyku süresinin kısalması ile ilişkilidir .  yüksek fruktozlu paketli ürünler,bisküvi , kraker,meyve suları asitli içeçekler beyaz undan yapılan hamur işleri, rafine şeker vb. glisemik indeksi yüksek karbonhidratlı gıdaların yatmadan yaklaşık4 saat önce tüketilmesinin uykuya başlama zamanını gecikmesin sebep olduğu gözlenmiştir.

Bu Besinleri Tüketmek Uykunun Düzene Girmesine Yardımcı Oluyor

Magnezyum veya çinko alımı gece melatonin salgılanmasını arttırdığı için uykusuzluk sorunu yaşayanlarda uyku kalitesini iyileştirir.Magnezyum içeriği yüksek; ıspanak, kabak çekirdeği,fasulye , mercimek, muz ve kuru meyve tüketmek  uyku kalitenizin düzenlenmesinde yardımcı olacaktır.

D vitamini desteğinin kullanımı, uyku bozukluğu olan erişkinlerde uyku kalitesinin artmasında ve  uyku süresinin uzamasında olumlu sonuçlar vermiştir..magnezyum ; ıspanak kabak çekirdeği,fasulye , mercimek,muz ve kuru meyveler.

Sağlıklı yetişkinlerde  kabuklu deniz ürünleri,sığıreti,badem,kaju gibi yağlı tohumlular  gibi çinko bakımından zengin gıdaların alımının uyku kalitesini  iyileştirdiği gözlemlenmiştir

Uykusuzl kalmak şişmanlatıyor mu ?

Uyku yoksunluğu besin uyaranlarına yanıt olarak büyük nöronal aktivasyona neden olur, bu da yüksek enerji  ihtiyacına sebep olmaktadır. Bu olay  özellikle yağ ve şeker oranı  yüksek enerjisi  yoğun besin alımı ile sonuçlanır

Uyku yetersizliği, hem yeme davranışlarını hem de diyet kompozisyonunu etkileyerek aşırı enerji alımını teşvik edebilir .Kısa uyku süresi ile toplamda  daha fazla enerji ve yağ alımı arasında doğrusal  bir ilişki vardır .Örneğin, gece 7 saatten az uyuyan bireyler, gece  7–9 saat uyuyanlara kıyasla, toplam enerji alımının yağ içeriği daha yüksek bir orana sahiptir.

Sigara tüketimi uykusuz bırakıyor ?

Tütünlü içecekler sağlığınıza olduğu kadar uykunuzu da olumsuz etkiler. Nikotin sigara ve diğer tütünlü ürünlerde bulunur. Uyku üzerine kafeine benzer etki gösteren bir uyarıcıdır. Her ne kadar birçok insan sigara içmenin onları gevşettiğini söylese de bütüne baktığımızda sigara  merkezi sinir sistemini (MSS) uyarıcıdır. Uykuya dalmayı ve uykuyu sürdürmeyi zorlaştırır.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 13:43
  1. Diyetisyen
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