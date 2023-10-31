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Gündem Beslemeyin idam edin!
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Beslemeyin idam edin!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 01:47:00 -
Beslemeyin idam edin!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 6 aylık hamile kadın hayatını kaybederken bebeği ise doktorların müdahalesiyle kurtarıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda hamile kadını vurduğu iddia edilen cinayet şüphelisi Tekirdağ’ın Saray ilçesinde saklandığı tuvalette yakalandı.

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde yaşanan olayda odun indirme sırasında Ş.D. ile S.C. arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sebebiyle 17 yaşındaki S.D. evinden aldığı pompalı tüfekle mahallede tartışma yaşadığı S.C.’ye ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalardan biri S.C.’nin omzunu sıyırırken, saçmalardan biri diğeri de bu esnada evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki Sedanur Güven’in boyun kısmına isabet etti.

Bebek kurtarıldı

Aldığı kurşun darbesi ile bir anda kanlar içinde kalan Güven, olay yerindeki vatandaşlar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pompalı tüfekle dehşet saçan, Ş.D. ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bebek ise yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken tedavisinin de sürdüğü bilgisi kaydedildi.

Saklandığı evde yakalandı

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri cinayet şüphelisi Ş.D.’yi yakalamak için harekete geçti. Yapılan titiz takip sonucunda zanlı Ş.D.’nin Saray ilçesinde olduğu öğrenildi. Yapılan operasyon sonucunda şüpheli Ş.D. saklandığı evinin tuvaletinde kıskıvrak yakalandı. Olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.D.’nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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