  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail, Suriye'nin terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonuna sessiz kaldı! Tüm gözler ABD'ye çevrildi Besle kargayı oysun gözünü! İngiltere’deki hayırsever Müslümanlara büyük ayıp İspanya gemisinde zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı: Baskın anı görüntüleri ortaya çıktı Milyonlarca kişiye yeni iş imkanı İstaihdama açılan yeni kapı Kurtulmuş'tan SDG'ye tarihi çağrı: Siyasetin parçası olun, terörün değil Güneydoğu’da beyaz alarm! 6 il için kritik uyarı: Kar kapıda, hazırlıksız yakalanmayın! 150 ülkeye 1 milyar 742 milyon dolarlık ihracat yapıldı Dünyanın kuru meyvesi Anadolu'dan Ne Amerika ne de İsrail durduramadı! Kimsenin bilmediği bir teknoloji ile çalışıyor ‘Bize çok kayıp verdirdi’ Balkanlar'ın kalbi İstanbul'da atacak: Barış ve işbirliği için dev zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin
Dünya Besledikleri teröristler Fransa'ya bela oldu! Marsilya’yı savaş alanına döndü
Dünya

Besledikleri teröristler Fransa'ya bela oldu! Marsilya’yı savaş alanına döndü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Besledikleri teröristler Fransa'ya bela oldu! Marsilya’yı savaş alanına döndü

Fransa'nın gözü beslediği teröristler tarafından oyuldu. Terör örgütü YPG/SDG yandaşları Marsilya’yı savaş alanına çevirdi

Terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde düzenledikleri gösteride taşkınlık çıkararak, polis ve iş yerlerine saldırdı, kamu malına zarar verdi.

Fransa'nın en önemli gazetelerinden Le Figaro’nun haberine göre, Marsilya’nın merkezindeki Canebiere Caddesi'nde terör örgütü YPG/SDG yandaşı bir grup gösteri düzenledi.

Ciddi taşkınlıklara sahne olan gösteride, trafik ışıkları tahrip edildi, tramvay durakları ile bölgedeki işletmelerin camları kırıldı ve polis karakoluna saldırıldı.

 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de çöp konteynerlerinin ateşe verildiği yer aldı.

Marsilya’nın bağlı olduğu Bouches-du-Rhone’nin Valisi Jacques Witkowski, göstericilerin güvenlik güçlerini havai fişekler ve diğer cisimlerle hedef aldığını belirterek, yaşananları kınadı.

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hiçbir dava, insanlara ya da mallara yönelik saldırıları haklı gösteremez.” ifadesini kullandı.

"Koynunda beslediği yılan Avrupa'yı sokmaya başladı": Terör yandaşları sokağa döküldü!
"Koynunda beslediği yılan Avrupa'yı sokmaya başladı": Terör yandaşları sokağa döküldü!

Gündem

"Koynunda beslediği yılan Avrupa'yı sokmaya başladı": Terör yandaşları sokağa döküldü!

Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi
Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi

Gündem

Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi

Teröristler Suriye'nin AB temsilciliğine saldırdı
Teröristler Suriye'nin AB temsilciliğine saldırdı

Dünya

Teröristler Suriye'nin AB temsilciliğine saldırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Beter olun

Allah daha beter etsin Mazlum masumların ahı Dünyanın sonuna kadar boynunuzdan inmesin bu verdiğiniz topuk patlatan mayılar ahları hiç bitmesin
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23