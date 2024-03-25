  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Benzerleri Türkiye’nin de başına geldi… Putin’den çok akıllıca adım

İBB’de CHP zulmü! Erdoğan fotoğrafı paylaştı ekmeğinden oldu!

Seçimlere sayılı günler kala o partiden sürpriz karar! Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladılar

Çocukları bile alet ediyor! Yok böyle kıvraklık! Ekrem’i hâlâ tanıyamayanlar izlesin

Çin dron teknolojisinde gaza bastı: 6 parçaya bölünüyor!

CHP’de bir bu eksikti! ‘Zeydan Karalar DEM lehine çekiliyor!’

Sürpriz Rusya kararı! Türkiye indirim yaptı

“Sorunun farkındayız” diyen Erdoğan’dan emeklilere çağrı: Yeter ki…

Para sayma görüntülerinin ardından CHP'de kritik istifa! Partinin ağır toplarındandı

Türkiye'yi sarsan gram altın gelişmesi! Kuyumculara giden isyan ediyor: Böylesi ilk kez görülüyor
Dünya Besledikleri PKK Avrupa'yı vurdu! Polisle çatışıp ortalığı yıkıp geçtiler
Dünya

Besledikleri PKK Avrupa'yı vurdu! Polisle çatışıp ortalığı yıkıp geçtiler

Yeniakit Publisher
2024-03-25 20:35:00 - 2024-03-25 20:46:05

Teröristleri besleyen Avrupa, PKK'nin çirkin yüzüyle bir kez daha karşılaştı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan terör örgütü PKK yandaşları taşkınlık çıkardı, barikatları sökerek polise saldırdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan terör örgütü PKK yandaşları taşkınlık çıkardı, barikatları sökerek polise saldırdı.

AP önünde toplandılar

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi 150 kişilik grup, AP önündeki Lüksemburg Meydanı'nda yerel saatle 12.00'de toplandı.

Örgütü simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Öcalan posterleriyle Türkiye aleyhtarı sloganlar atan grup, bir süre sonra taşkınlık çıkardı.

Polisle PKK yandaşları arasında çatışma

Meydanı çevreleyen barikatları söken grup, bunları polisin üstüne attı. Polis, sandalye ve taşlarla da saldıran terör örgütü yandaşlarına, göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Taşkınlığa, kısa süre içinde daha fazla sayıda kişinin katıldığı görüldü. Güvenlik önlemleri artırıldı, toplumsal olaylara müdahale ekipleri ile TOMA'lar meydana girişleri kapattı.

Bir süre daha slogan atmayı sürdüren kalabalık, 13.30 civarında eylemi sonlandırdı.

Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen söz konusu kalabalık, polis engeliyle karşılaştı.

Dünkü olaylar

Dün, Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçmişti.

Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.

Olaylar, gece geç saatlerde kontrol altına alınmıştı.

Tatvan'da PKK paçavrası açan DEM'liler yakalandı!
Tatvan'da PKK paçavrası açan DEM'liler yakalandı!

Gündem

Tatvan'da PKK paçavrası açan DEM'liler yakalandı!

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! PKK kamplarından kaçan 2 terörist teslim oldu
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! PKK kamplarından kaçan 2 terörist teslim oldu

Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! PKK kamplarından kaçan 2 terörist teslim oldu

MİT'ten PKK'ya bir nokta operasyon daha! Barzan Hesenzade etkisiz hale getirildi
MİT'ten PKK'ya bir nokta operasyon daha! Barzan Hesenzade etkisiz hale getirildi

Gündem

MİT'ten PKK'ya bir nokta operasyon daha! Barzan Hesenzade etkisiz hale getirildi

ABD askerleri PKK paçavralarının arasında
ABD askerleri PKK paçavralarının arasında

Dünya

ABD askerleri PKK paçavralarının arasında

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz!
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz!

Gündem

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz!

Turgut Altınok'tan Mansur'a şok suçlama: Hayallerin yetişmez! PKK'lı sitelere Ankara'nın parasını veriyor
Turgut Altınok'tan Mansur'a şok suçlama: Hayallerin yetişmez! PKK'lı sitelere Ankara'nın parasını veriyor

Gündem

Turgut Altınok'tan Mansur'a şok suçlama: Hayallerin yetişmez! PKK'lı sitelere Ankara'nın parasını veriyor

Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede çıktı
Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede çıktı

Dünya

Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23