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Aktüel

Beşir Derneğinden Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 14:29:21 -
Beşir Derneğinden Tel Abyad'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

HATAY (AA) - Beşir Derneği, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulundu.

Derneğin Sosyal Yardımlar Uzmanı Salih Kayabekir, AA muhabirine, Suriye'nin farklı bölgelerinde yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hayırseverlerin bağışlarını Suriyeli mazlumlara ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Kayabekir, "Dernek olarak Suriye'nin birçok noktasında insani yardım çalışmaları yürütüyoruz. Bugün de Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde AFAD koordinesiyle 70 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik.'' dedi.

Kayabekir, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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