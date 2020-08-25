Beşir Derneği’nden Giresun’a destek

Beşir Derneği selin yaşandığı ilk anlardan itibaren bölgede hem ihtiyaç tespit çalışması yaparak hem de mağdur ailelerin yanında olarak destek vermeye devam ediyor. Bölgeye 5000 kişilik yemek üretme kapasitesinde mobil aşevini yönlendiren dernek, bağışçılarından aldığı destek ile gönüller yapmaya devam ediyor.

Bölgede Beşir Derneği’nin faaliyetlerini yerinde inceleyen Genel Başkan Fatih Sarıyar : “Günde iki kere toplamda 1000 kişilik yemek çıkarılacak olan mobil aşevimizden yöre halkı rahatlıkla faydalanabilecek. Hamd olsun dünya üzerinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğumuz gibi vatandaşlarımızın da her daim yanında olmaya devam ediyoruz.” Şeklinde konuştu.

Derneğe Siz de bağışta bulunarak Giresunlu kardeşlerimize yardım etmek için “bağış” yazıp 4032’ye SMS atarak 10 TL destek sağlayabilirsiniz.