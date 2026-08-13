Beşinci kattan düşen bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İddiaya göre, yabancı uyruklu 2 yaşındaki M.H., ailesinin bulunduğu apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.H., ağır yaralı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Çocuğun ölüm haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşarken, bazı yakınlarının sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği apartmanda ve çevresinde inceleme yaptı. Küçük çocuğun neden pencereden düştüğünün belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.