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Yerel Besinade çıkan yangında 50 büyükbaş hayvan kurtarıldı
Yerel

Besinade çıkan yangında 50 büyükbaş hayvan kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-16 14:41:00 -
Besinade çıkan yangında 50 büyükbaş hayvan kurtarıldı

Uşak’ın Eşme ilçesinde meydana gelen besihane yangınında hasar meydana geldi.

Yangın, Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Elvanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüsamettin Ş.’ye ait besihanede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Besihanede hasar oluşurken içeride bulunan 50 büyükbaş hayvan yangından etkilenmeden dışarı çıkarıldı.

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