BES’imi nasıl iptal edebilirim? BES nasıl iptal edilir?

BES kesintisi ne kadar? 2021 yılı için asgari ücret yüzde 21.5 oranıda zam yapılarak brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretin artmasıyla birlikte BES yani Bireysel Emeklilik Sistemi’nde de rakamlar değişti. Peki BES ne kadar değişti? BES ne kadar oldu? 2021 BES devlet katkısı ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı olan dördücü buluşmayı 28 Aralık’ta gerçekleştirdi. İlk toplantısını 4 Aralık’ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 gün sonra 2021 Asgari Ücret tutarını oy birliği ile kabul etti. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından işçi ve işveren temsilcileri ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretin brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş olduğunu duyurdu. 2021 asgari ücretin değişmesiyle birlikte ocak ayı itibariyle geçerli olacak BES fiyatında da değişiklik oldu.

Bu yıl BES devlet katkısı ne kadar?

Asgari ücrete endeksli bir diğer gösterge ise bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısı. Bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi kişiler her ay ödedikleri primin yüzde 25'i kadar devlet katkısı alıyorlar. Bu katkıda yıllık üst sınır söz konusu. Bireysel emeklilik sisteminde bir yıl içinde en fazla asgari ücretin yıllık tutarı kadar devlet katkısı alınabiliyor. Yani, bir katılımcı için 2021'de en fazla 10732.5 TL katkı söz konusu olacak. Asgari ücret artınca bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi kişilerin aldığı katkı payı da artmış olacak.

BES istemeyen kişi BES’ten nasıl çıkar?

BES iptali yapmak isteyen vatandaşlar, maaş aldıkları banka ile görüşme yapmalıdır. Bireysel emeklilik iptal talebinde bulunduğunuzda 10 gün içerisinde başvuru sonuçlanır. İlgili banka konu hakkında müşteriye bilgilendirme yapar. BES şeklide iptal edilir: Banka şubelerine giderek Bireysel emeklilik birimleri ile görüşebilirsiniz. Bankaların Bireysel Emeklilik Çağrı Merkezlerini arayarak otomatik BES iptali yapabilirsiniz.

BES e devlet sorgulamak için tıklayınız.

Bireysel emeklilik nasıl iptal edilir?

Bankaların Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES iptali numaraları şu şekildedir:

Akbank Avivasa BES İptali

Akbank'ın bes iptali için 444 25 25 numaralı Akbank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

İNG Bank BES iptali

İng Bank bireysel emeklilik sistemi iptal işlemleri için 444 1 666 numaralı İNG bireysel emeklilik müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Ziraat Bankası BES iptali

Ziraat Bankası bireysel emeklilik iptal telefon numarası 0850 222 97 00'ı arayabilir ve iptal talebinizi bankaya iletebilirsiniz.

Garanti Bankası BES iptali

Garanti Bankası bireysel emeklilik iptali için 444 0 336 numaralı Garanti emeklilik çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Yapı Kredi BES iptali

Yapı Kredi bireysel emeklilik sisteminden çıkış için 0850 222 0 444 numaralı Yapı Kredi müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Denizbank BES iptali

Denizbank bireysel emeklilik iptali için 0850 222 0 800 numaralı Denizbank müşteri hizmetlerinden iptal edebilirsiniz.

TEB BES iptali

TEB bireysel emeklilik sisteminden çıkış için 0850 200 0 666 numaralı TEB müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Halk Bank BES iptali

Halkbank bireysel emeklilik (BES) iptal etmek için 0850 222 0 400'ü arayabilirsiniz.

Vakıfbank BES iptali

Vakıfbank bireysel emeklilikten çıkış yapmak istiyorsanız 444 92 37 numaralı bireysel emeklilik hattını arayabilirsiniz.

Türkiye Finans BES iptali

Türkiye Finans bes iptali müşteri hizmetleri: 0850 222 22 44

Finansbank BES iptali

QNB Finansbank bireysel emeklilik iptal telefonu: 0850 222 0 900

İş Bankası (Anadolu Hayat Emeklilik) BES iptali

İş Bankası bireysel emeklilik iptal telefon numarası: 0850 724 55 00

HSBC BES iptali

Hsbcbireysel emeklilik sistemiden ayrılmak istiyorsanız 0850 211 0 111 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.