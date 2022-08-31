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Gündem Besim Tibuk'tan Atatürk iddiası: ABD mandası istedi
Gündem

Besim Tibuk'tan Atatürk iddiası: ABD mandası istedi

Liberal Demokrat Parti Eski Genel Başkanı Besim Tibuk, Mustafa Kemal Atatürk'ün ABD mandası istediğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 23:02:00 -

Liberal Demokrat Parti'nin kurucu genel başkanı Besim Tibuk, youtube canlı yayınında Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili dikkat çekecek açıklamalarda bulundu.

"ABD mandası istiyordu"

Tibuk, Atatürk için "Mustafa Kemal, ABD Mandası Olmak İstedi. Bütün aydınlar ABD mandası istiyordu. Ancak ABD Türkiye'yi manda olarak almak istemedi." ifadelerini kullandı.

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