Beşiktaş'tan Vida'ya flaş transfer teklifi
Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Vida’ya, "Yıllık 3,5 milyon avro ücretinde indirim yaparsan iki yıllık yeni kontrat yaparız" denilecek.
Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ederken her defasında gündeme Domagoj Vida'nın kazandığı ücret geliyor.
Siyah beyazlı takımda beşinci sezona hazırlanan 32 yaşındaki stoperin kazandığı yıllık 3,5 milyon avroluk ücret, hem iç hem de dış transferde yöneticilerin elini zorlaştırıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Mali dengeyi sağlamaya çalışan yönetim, kadroya katmak istediği oyunculara teklif yaparken menajerlerinden "En az Vida kadar ücret isteriz" şeklinde cevaplarla karşılaşıyor.