Beşiktaş’tan transfer bombası! Kamil Grosicki geliyor
Beşiktaş, yeni sezon için kadrosunu şekillendirmeye başladı. Siyah-beyazlılar Premier Lig'in yeni ekiplerinden West Bromwich'in kanat oyuncusu Kamil Grosicki ile prensipte anlaştı.
Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Beşiktaş, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı West Bromwich Albion'dan kanat oyuncusu olan Kamil Grosicki ile prensip anlaşmasına vardı.
Polonyalı futbolcu, transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.
Sergen Yalçın onay verdi
Sergen Yalçın'ın istediği Kamil Grosicki transferinde büyük oranda anlaşma sağlandı. Slaven Bilic de Beşiktaş'a bu transfer için olumlu rapor verdi.
Leeds United'ın ardından ikinci olarak Premier Lig'e çıkan West Bromwich Albion'da 42 maçta forma giyen 32 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu, 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Süper Lig'de 2011-2014 yılları arasında Sivasspor'da forma giyen Kamil Grosicki'nin West Bromwich Albion ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.