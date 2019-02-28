0553 313 94 23

Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı! Ayax'ta forma giyen...

Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Beşiktaş, Ayax'ta top koşturan 16 yaşındaki Nuri Emre Akşit'i yakın markaja aldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:41
Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı! Ayax'ta forma giyen...

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Fenerbahçe ile 3-0 öne geçmesine rağmen 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor.

Siyah beyazlı ekibin gündemindeki son ismin Ajax forması giyen 16 yaşındaki Nuri Emre Akşit olduğu öğrenildi.

Nuri, Ajax'ın U17 takımında forma giyiyor. Stoper mevkiinde görev yapan sol ayaklı oyuncu, aynı zamanda Türkiye U17 Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alıyor.

Beşiktaş scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Nuri için sezon sonunda Ajax ile resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

(Fotomaç)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:41
  1. Beşiktaş
  2. Ayax
  3. Nuri Emre Akşit
  4. Hollanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Irak Meclisi'nin Mart'taki gündemi, "ABD'nin askeri varlığı"
    1. GRAFİKLİ - Irak Meclisi'nin Mart'taki..
    2. Yasama Derneği, öğrencilere yeni..
    3. Gökçeada’da 47 mülteci yakalandı
    4. Bilecik’te çiftçiler sözleşmeli üretim..
    5. Düzce Üniversitesi “Açık Kampüs”..
    6. MATSO’dan istihdam seferberliğine..
    7. Fındık için bir araya geldiler
    8. Emine Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı
    9. Fenerbahçe'den ses getirecek golcü..
    10. 9 yaşındaki çocuk, kurusıkı silahla..
    11. Bakan duyurdu: Tuz kullanımı yüzde 4..
    12. Dünyayı mobil ağlarla örüyor
    13. GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor
    14. Kasayı açarken suçüstü yakalandı
    15. Pehlivan: "Modern yeni sanayi sitesi..
    16. "Kuzey Kore ile yaptırımlar konusunda..
    17. Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
    18. Ordu'da hafif ticari araç uçuruma..
    19. CSI Miami dizisi yıldızı Lisa Sheridan..
    20. Kardeşinin tavsiyesiyle başladı, milli..
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek