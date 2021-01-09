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Spor Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Spor

Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Steven Caulker'dan sonra Abdülkerim Bardakçı girdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 14:39:00 -
Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Konyaspor'a para + futbolcu teklifinde bulunan Siyah-Beyazlılar, görüşmelerini önümüzdeki günlerde de sürdürecek. Teknik direktör İsmail Kartal ise transfere karşı çıkıyor.

Caulker’dan sonuç alınamadı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. İlk olarak Alanyasporlu Steven Caulker için temaslarda bulunan ancak net bir sonuç alamayan Siyah-Beyazlılar bu kez de rotayı Konyaspor'a çevirdi.

Abdülkerim bardakçı için para + futbolcu teklifi

Beşiktaş yönetimi bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakçı'ya talip oldu. Siyah-Beyazlılar'ın Konyaspor'a para ve futbolcu teklifinde bulunduğu, görüşmelerin önümüzdeki günlerde de süreceği belirlendi.

İsmail kartal karşı çıkıyor

Ancak Konya Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Uğur Demirok'un ayrılığı sonrası savunmanın bir başka önemli ismi olan Abdülkerim'in de gönderilmesini istemediği öğrenildi.

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