Beşiktaş’tan sürpriz atak! Fenerbahçe’nin yıldızı için harekete geçildi

Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala takımlar gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni sezonda şampiyonluk yarışı verecek olan iki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, bütçelerine uygun oyuncu arayışlarını sürdürürken, iki takım da Süper Lig'e damga vuracak transferler gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Sezonun sona ermesiyle birlikte sil baştan kadro oluşturması beklenen Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül gündemden düşmüyor.

Siyah-beyazlı takım ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Caner'in Beşiktaş'tan ayrılacağını duyurmuştu.

Kara Kartal'dan ayrılacağı kesinleşen futbolcunun eski takımı Fenerbahçe'ye transfer olacağı ve prensip anlaşmasının sağlandığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe, Caner Erkin ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlasa da tecrübeli futbolcunun Mert Hakan Yandaş'a verilen yıllık 15 milyon TL'lik ücreti duyunca şartlarında iyileşme istediği ve oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan bir diğer isimse Gökhan Gönül'dü...

Beşiktaş ile kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli sağ bekin menajeri Ahmet Bulut, Beşiktaş ile görüşmelerin olumlu ilerlediğini ifade etti.

Bulut "Yaptığımız görüşmede devam etmek istediklerini söylediler, Gökhan da kalmaya sıcak bakıyor" diye konuştu.

Beşiktaş'ın sezon sonunda Gökhan Gönül ile sözleşme yenilemesi beklenirken, siyah-beyazlılardan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Alper Potuk gündemde

Beşiktaş, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Alper Potuk'u listesine aldı.

Sarı-lacivertlilerde sezonun ikinci yarısında TFF'ye bildirilen 28 kişilik listeye dahil edilmeyen oyuncunun sezon sonunda serbest kalması bekleniyor.

Serbest kalırsa sözleşme imzalanacak

Kara Kartal, 29 yaşındaki futbolcunun serbest kalması durumunda oyuncuyla resmi sözleşme imzalamayı planlıyor.

2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.

Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Alper'in güncel piyasa değeri ise 475 bin Euro.