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Spor Beşiktaş'tan Şükrü Gülesin mesajı
Spor

Beşiktaş'tan Şükrü Gülesin mesajı

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Şükrü Gülesin için mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 12:04:00 -
Beşiktaş'tan Şükrü Gülesin mesajı

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Şükrü Gülesin'i vefatının 44. yılında andı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Efsane futbolcularımızdan Şükrü Gülesin'i vefatının 44. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Şükrü Gülesin, Beşiktaş forması giydiği 10 yılda 3 Milli Küme, 6 İstanbul Ligi, ikişer İstanbul Kupası ve Başbakanlık Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

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